António Morgado festejou aniversário com a sétima vitória da carreira

António Morgado venceu na quarta-feira o Troféu Calvià, em Espanha, no dia em que celebrou 22 anos de idade. Esta foi a primeira prova do Challenge de Maiorca, que tem provas sucessivas até domingo.
O ciclista de Salir do Porto, que cumpre a segunda temporada na UAE Emirates XRG, foi o mais forte no sprint final da prova de 148,3 quilómetros, depois de encetar a 33 quilómetros uma perseguição à fuga que tinha vingado anteriormente com três ciclistas. Morgado alcançou Adrien Boichis (Red Bull-BORA-hansgrohe), Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) e Adne Holter (Uno-X) já nos 20 quilómetros finais, formando um quarteto ao qual ainda se juntou o espanhol Hector Alvarez, da seleção espanhola. O jovem espanhol ainda tentou isolar-se no final, mas António Morgado estava decidido a ganhar e assim fez.
António Morgado volta hoje à estrada no Trofeo Ses Salines, um contrarrelógio coletivo que tem transmissão na Eurosport 2. A UAE Emirates tem no alinhamento, além do caldenses campeão nacional de contrarrelógio, Marc Soler, Rune Herregodts, Nils Politt, Feliz Grossschartner, Pavel Sivakov e Benoit Cosnefroy. A equipa sai da UAE é a última a sair para a estrada, às 15h36.