Óbidos sem previsão para a reposição da energia elétrica

A tempestade Kristin deixou “um rasto de estragos significativos” no concelho de Óbidos, onde continuam por restabelecer todos os fornecimentos de energia elétrica, informou o município em comunicado. Depois de contactos com a E-Redes, a Câmara admite que “não é possível, neste momento, definir um prazo previsional para o restabelecimento total da energia elétrica”, devido às condições difíceis de trabalho no terreno e à dimensão dos danos materiais.​

Sem luz em várias zonas do concelho, a autarquia assinala que a falha de energia está, “em alguns casos, a comprometer o abastecimento de água, bem como a abertura e funcionamento de respostas educativas”. A Câmara de Óbidos sublinha que, em alguns locais, a reposição da eletricidade poderá “ainda não ocorrer durante o dia de hoje”.

Paralelamente, os serviços municipais encontram-se a proceder “à limpeza de sobrantes, remoção de detritos e recuperação de estruturas afetadas, de forma a repor, com a maior brevidade possível, as condições de segurança e normalidade”. O município agradece “a colaboração e compreensão de toda a população” e garante que continuará a atualizar a informação “sempre que existam novos desenvolvimentos”.

