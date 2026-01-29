Caldas inicia Fase de Manutenção e Descidas com o 1.º Dezembro

Realizou-se esta quarta-feira o sorteio da segunda fase da Liga 3, que ditou que o Caldas vai iniciar, e encerrar, a fase de manutenção e descidas contra o 1.º Dezembro. A primeira jornada está marcada para o fim de semana de 14 e 15 de fevereiro.

Os pelicanos iniciam esta fase decisiva da competição no Campo da Mata, contra o 1.º Dezembro, adversário que não conseguiram bater na primeira fase. Na primeira volta, no Campo da Mata, o resultado foi um empate a dois golos, enquanto na segunda volta a formação do concelho de Sintra venceu por 2-0.

Na segunda jornada, o Caldas desloca-se ao frio da Serra da Estrela para defrontar o Sp. Covilhã, no fim de semana de 21 e 22 de fevereiro. Seguem-se Amora (casa), Lusitano de Évora (fora) e Atlético (casa), a terminar a primeira volta, a 14 ou 15 de março.

Na segunda volta, a ordem dos jogos altera-se, como tem vindo a sewr habitual nas últimas temporadas. O Caldas volta a jogar em casa, com o Lusitano, seguem-se o Amora, o Atlético, o Sp. Covilhã e o 1.º Dezembro.

O Caldas arranca para a segunda fase com 5 pontos, no quarto lugar da Série 2, mais dois que o 1.º de Dezembro e mais quatro que o Sp. Covilhã, quinto e sexto. Acima o Caldas tem Atlético, com 8 pontos, Lusitano, com 7, e Amora, com 6. São relegados ao Campeonato de Portugal os dois últimos classificados da série.