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João Almeida não vai ao Giro d’Italia

Por
Redação
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O ciclista caldense anunciou hoje que não irá participar no Giro d’Italia deste ano, como estava planeado. “A doença nos últimos meses afetou demasiado a minha preparação e isso significa que não estarei pronto a tempo, o que é uma pena, pois é uma corrida que eu amo tanto”, referiu o atleta numa mensagem deixada nas suas redes sociais.
“Depois de conversar com a equipa, decidimos que era melhor descansar e mudar o foco para novos objetivos mais tarde na temporada”, anunciou, revelando que esses ainda não estão definidos, algo que “será feito calmamente nas próximas semanas”.

Por agora, acrescenta, “é hora de primeiro descansar e reconstruir as coisas lentamente”, deixando ainda os seus votos de boa sorte aos colegas da equipa que irão estar na prova. “Vou estar a torcer por eles a partir de casa”, concluiu.

A edição deste ano do Giro arranca no dia 8 de maio, na Bulgária, e tem o seu final no dia 31, em Roma, ao fim de 3466 quilómetros.

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