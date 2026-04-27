Novo PDM do Cadaval entra em vigor

Encontra-se em vigor, a partir de hoje, 27 de abril, o novo Plano Diretor Municipal (PDM) do Cadaval, informou a autarquia cadavalense. Trata-se de “um documento estratégico, estruturante e normativo, indispensável à concretização do modelo de organização e desenvolvimento territorial do Município”, frisam, notando que “a nova Revisão do Plano Diretor Municipal do Cadaval, aprovada pela Assembleia Municipal do Cadaval a 10 de dezembro de 2025 e publicada em Diário da República a 24 de abril de 2026, estabelece as normas fundamentais para o desenvolvimento do concelho”.

A autarquia salienta ainda que “o documento reflete uma visão ambiciosa para o território, nomeadamente a: obtenção de um território ordenado, harmonioso e diversificado que promova o desenvolvimento económico sustentável numa perspetiva integrada — população, economia e ambiente, e a valorização dos espaços que o compõem, reforçando a sua identidade e melhorando a qualidade de vida das populações”.

Todos os elementos, incluindo as plantas de ordenamento e condicionantes podem ser consultados no site da Câmara.

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