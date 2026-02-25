ESTM lança novas licenciaturas e mestrado nas áreas da sustentabilidade e digitalização

A Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM) do Instituto Politécnico de Leiria vai implementar, no ano letivo 2026/2027, dois novos cursos de licenciatura e um mestrado focados em sustentabilidade alimentar, digitalização do turismo e bioeconomia azul, recentemente acreditados pela A3ES.

A licenciatura em Sistemas Alimentares Sustentáveis aborda a cadeia de valor alimentar de forma sistémica, integrando sustentabilidade, inovação, tecnologia e gestão. Destina-se a preparar profissionais capazes de responder aos desafios climáticos, ambientais e sociais do setor alimentar, promovendo práticas responsáveis, competitividade e empreendedorismo, com forte ligação a empresas e entidades parceiras.

A licenciatura em Tecnologias Digitais Aplicadas ao Turismo combina competências avançadas em inteligência artificial, big data e realidade aumentada com áreas como hotelaria, animação, eventos e restauração. Esta formação adota metodologias inovadoras, como Project-Based Learning e Design Thinking, e visa a transformação digital sustentável do setor turístico, considerado um pilar estratégico da economia nacional.

O mestrado em Biociências Marinhas integra Conservação e Restauro Marinho, Aquacultura Sustentável e Biotecnologia Azul. Inserido no ecossistema do Hub Azul Peniche, do CETEMARES e da unidade de investigação MARE, prepara profissionais para enfrentar os desafios globais relacionados com o oceano, valorizando ciência aplicada, inovação e ligação à indústria e às comunidades costeiras.

O diretor da ESTM, Sérgio Leandro, considera que esta nova oferta formativa, vem reforçar “o nosso compromisso com uma formação alinhada com os ODS, a transição sustentável dos sistemas alimentares, a digitalização responsável do turismo e o desenvolvimento da bioeconomia azul, contribuindo para a capacitação de profissionais preparados para liderar soluções inovadoras com impacto económico, social e ambiental”.