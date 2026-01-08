Entrar Bem vindo! Entre na sua conta o seu utilizador a sua palavra-passe Esqueceu a sua palavra-passe? Procure ajuda Criar uma Conta Criar uma Conta Bem vindo(a)! Crie uma conta o seu e-mail o seu utilizador Uma palavra-passe será enviada por e-mail para si. Recuperar password Recupere a sua palavra-passe o seu e-mail Uma palavra-passe será enviada por e-mail para si. InícioOpiniãoExcesso de peso e obesidade: um problema de saúde pública Opinião Excesso de peso e obesidade: um problema de saúde pública Editor 1 - 8 de Janeiro, 2026 16 0 Artigo pelo personal trainer Vítor Ilharco Para aceder a este artigo, deverá subscrever a nossa Assinatura Digital.Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. TagsEdição 5625 Artigo anteriorCT Óbidos somou títulos nacionais no primeiro anoPróximo artigoLevantada licença de obra para hotel nos Pavilhões Editor 1 ARTIGOS RELACIONADOS Opinião Mais disto, se faz favor Opinião O Futuro em Construção: Criatividade, Empatia e Iniciativa Opinião As Cidades Contínuas DEIXE UMA RESPOSTAFaça login para deixar um comentário. - Advertisment - Edição #5624 Assine a Gazeta das Caldas e aceda todas as notícias premium da região Oeste. Ver Capa Assinar