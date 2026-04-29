Professora do Bombarral distinguida no Concurso Regional Centro Circular

Ana Carla Mendonça Carvalho foi uma das três docentes premiadas na 5.ª edição da iniciativa promovida pela CCDR Centro

A professora Ana Carla Mendonça Carvalho, da Escola Básica e Secundária Fernão do Pó, localizada no município do Bombarral, é uma das vencedoras da 5.ª edição do Concurso Regional Centro Circular. A final da iniciativa, organizada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), decorreu a 29 de abril, em Coimbra.

A docente integrou um grupo de 76 professores e cerca de 900 alunos, pertencentes aos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico de 73 escolas da região, que participaram nesta edição. Na categoria dedicada aos professores, a organização premiou também Rui Miguel Batista Bulha, da Escola Básica e Secundária Pedro Álvares Cabral (Belmonte), e Alexandrina Maria Morgadinha Candeias, da Escola Básica Carolina Beatriz Ângelo e da Escola Básica e Secundária da Sé (Guarda).

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O concurso baseia-se num jogo educativo concebido para transmitir os princípios da economia circular. Entre 23 de fevereiro e 23 de março, os participantes competiram numa plataforma online, criando mais de quatro mil jogos de tabuleiro. Esta fase de qualificação permitiu a seriação individual e coletiva através da acumulação de pontos. Posteriormente, as semifinais decorreram de 20 a 24 de abril, determinando os 37 alunos de 16 escolas apurados para a final presencial.

Nos resultados dos alunos, o Colégio de S. Teotónio (Coimbra) garantiu os três primeiros lugares no 2.º ciclo. No 3.º ciclo, a Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga obteve o primeiro e o terceiro lugares, enquanto a segunda posição foi ocupada por uma aluna de Belmonte. A Escola Básica e Secundária Pedro Álvares Cabral, de Belmonte, foi declarada a instituição vencedora da edição.