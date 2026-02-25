Idosa de 75 anos desaparecida em Santa Catarina localizada pela GNR

O Comando Territorial de Leiria, através dos Postos Territoriais das Caldas da Rainha e da Benedita, localizou uma idosa de 75 anos que se encontrava desaparecida na localidade de Santa Catarina, concelho das Caldas da Rainha, no dia 24 de fevereiro.

A idosa tinha desaparecido no dia 23 de fevereiro e foi encontrada numa zona de mato perto da sua residência, consciente, após diligências desenvolvidas pelo Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC) da Unidade de Intervenção (UI) da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Após a localização, a vítima recebeu assistência imediata no local pelos Bombeiros Voluntários das Caldas da Rainha e, depois de uma avaliação primária, foi transportada para uma unidade hospitalar devido a ferimentos considerados leves. O acompanhamento da ambulância foi assegurado por uma patrulha da GNR até ao hospital.

A operação de busca e salvamento mobilizou meios terrestres dos Postos Territoriais das Caldas da Rainha e da Benedita, com apoio de um drone da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS), bem como equipas cinotécnicas. Esta ação contou ainda com o apoio dos Bombeiros Voluntários e de elementos da rede de apoio social local.