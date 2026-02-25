Quarta-feira, 25 _ Fevereiro _ 2026, 15:34
Parcerias
Anuncie Connosco
Assine a Gazeta
- publicidade -
InícioSociedadeIdosa de 75 anos desaparecida em Santa Catarina localizada pela GNR
Sociedade

Idosa de 75 anos desaparecida em Santa Catarina localizada pela GNR

Redação
Redação

-

93
0

O Comando Territorial de Leiria, através dos Postos Territoriais das Caldas da Rainha e da Benedita, localizou uma idosa de 75 anos que se encontrava desaparecida na localidade de Santa Catarina, concelho das Caldas da Rainha, no dia 24 de fevereiro.

A idosa tinha desaparecido no dia 23 de fevereiro e foi encontrada numa zona de mato perto da sua residência, consciente, após diligências desenvolvidas pelo Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC) da Unidade de Intervenção (UI) da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Após a localização, a vítima recebeu assistência imediata no local pelos Bombeiros Voluntários das Caldas da Rainha e, depois de uma avaliação primária, foi transportada para uma unidade hospitalar devido a ferimentos considerados leves. O acompanhamento da ambulância foi assegurado por uma patrulha da GNR até ao hospital.

A operação de busca e salvamento mobilizou meios terrestres dos Postos Territoriais das Caldas da Rainha e da Benedita, com apoio de um drone da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS), bem como equipas cinotécnicas. Esta ação contou ainda com o apoio dos Bombeiros Voluntários e de elementos da rede de apoio social local.

Loading

Artigo anterior
Cerca de dez pessoas têm de abandonar as casas devido a incêndio na Usseira
Próximo artigo
ESTM lança novas licenciaturas e mestrado nas áreas da sustentabilidade e digitalização
Redação
Redação

ARTIGOS RELACIONADOS

- Advertisment -

Edição #5631

Capa da Semana


VER CAPA


INICIAR SESSÃO

Acesso exclusivo a assinantes
© Gazeta das Caldas - 2026
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral da Política de Privacidade

Este website utiliza cookies para que possamos proporcionar ao utilizador a melhor experiência possível. As informações dos cookies são armazenadas no seu browser e desempenham funções como reconhecê-lo quando regressa ao nosso website e ajudar a nossa equipa a compreender quais as secções do website que considera mais interessantes e úteis.