PJ detém nas Caldas homem condenado por homicídio no Brasil

A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade de Informação Criminal, deteve na cidade das Caldas da Rainha um cidadão estrangeiro, de 41 anos, no cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias do Brasil, por homicídio qualificado.

De acordo com um comunicado da PJ, os factos remontam a maio de 2012, numa cidade do Estado de Goiânia, no Brasil. Na altura, o agora detido exercia funções como gerente de um clube desportivo e terá reagido a críticas públicas feitas à sua atuação.

Segundo a investigação, o homem terá decidido retaliar, contratando um terceiro a quem forneceu uma arma de fogo e uma quantia em dinheiro, com o objetivo de matar a pessoa que o havia criticado publicamente. A vítima acabou por ser assassinada com vários disparos, quando conduzia uma viatura.

Pelo crime de homicídio qualificado, o suspeito foi condenado a uma pena de 14 anos de prisão pelas autoridades brasileiras.

A PJ adianta ainda que o detido se encontrava em situação regular em território nacional e a trabalhar na área da construção civil. Após a detenção, vai ser presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, onde será aplicada a respetiva medida de coação.