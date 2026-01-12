Casal detido em flagrante durante assalto no centro das Caldas

Um casal, com 32 e 42 anos, foi detido em flagrante delito pela Polícia de Segurança Pública (PSP) das Caldas da Rainha, na passada terça-feira, enquanto assaltava um estabelecimento comercial no centro da cidade. Segundo a PSP, o homem é fortemente suspeito de ser o autor de mais de 30 furtos a lojas, cometidos nos últimos 10 meses na cidade.

Em comunicado, a PSP adianta que a detenção foi realizada por elementos da Esquadra de Caldas da Rainha, no âmbito de uma ação de patrulhamento. Os polícias detetaram o casal devido a comportamentos suspeitos e a indícios de que tinham partido o vidro da porta de entrada de uma loja, acedendo ao seu interior.

Perante a situação, foi montado um dispositivo policial “robusto”, que permitiu intercetar e deter os dois suspeitos ainda no local. Na sua posse foi encontrada parte dos objetos furtados, tendo a PSP conseguido localizar o restante material nas imediações do estabelecimento, que foi posteriormente entregue ao legítimo proprietário.

De acordo com a polícia, o homem tem um “extenso historial criminal”, marcado pela prática reiterada de crimes contra o património, sobretudo durante a noite e madrugada, o que tem provocado “forte alarme social e um acentuado sentimento de insegurança” na cidade. O suspeito já tinha sido anteriormente condenado a duas penas de prisão suspensas e tinha sido detido em dezembro passado pela PSP das Caldas da Rainha, na sequência de outros dois furtos a estabelecimentos comerciais.

A investigação permitiu ainda reunir prova suficiente para apresentar o homem a primeiro interrogatório judicial, existindo a convicção de que será responsável por mais de 30 furtos, seis dos quais em coautoria com a mulher agora detida.

Após serem presentes a interrogatório judicial, foi decretada a prisão preventiva ao homem, que foi de imediato conduzido para um estabelecimento prisional, onde permanecerá até à data do julgamento. À mulher foi aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.