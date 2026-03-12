Peniche: Homem de 35 anos constituído arguido por ameaça com arma de fogo

GNR apreendeu espingarda, armas brancas e material estupefaciente durante buscas nos concelhos de Peniche e Bombarral

Um homem de 35 anos foi constituído arguido, a 11 de março, no concelho de Peniche, pela prática do crime de ameaça com recurso a arma de fogo. O homem foi detido pelo Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Posto Territorial de Peniche, na sequência de uma investigação criminal iniciada no final do mês de janeiro.

No decorrer das diligências, os militares deram cumprimento a três mandados de busca, dois em residências e um num veículo, localizados na Roliça (Bombarral) e em Atouguia da Baleia (Peniche). A operação resultou na apreensão de uma espingarda e seis chumbos de calibre 4.5, um cartucho de caçadeira, uma faca, uma catana e um taco de golfe. As autoridades confiscaram ainda material de acondicionamento de produto estupefaciente, duas balanças digitais e duas câmaras de videovigilância direcionadas para a via pública.

O suspeito detém antecedentes criminais por detenção de arma proibida, ameaça, violência doméstica e ofensas à integridade física.

O caso transitou para o Tribunal Judicial de Peniche. Durante a ação policial, a GNR elaborou dois autos de contraordenação devido à falta de vacinação antirrábica de um cão e à ausência de licença da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária para detenção caseira de animais.

A intervenção contou com o apoio do Destacamento de Intervenção de Leiria, do Grupo de Intervenção de Operações Especiais e do Grupo de Intervenção Cinotécnico.